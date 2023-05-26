25 мая, 23:55

Метеорологи сообщили, что тайфун "Мавар" может достичь юга Японии 29 мая

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 80 м/с

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Тайфун "Мавар", который 24 мая обрушился на тихоокеанский остров Гуам, может начать двигаться в сторону Японии и 29 мая достичь южной префектуры Окинава. Об этом в пятницу сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

В связи с этим метеорологи призывают местных жителей проявлять осторожность при выходе в открытое море. Кроме того, "Мавар" из-за изменения атмосферного давления может вызвать обильные дожди в нескольнких районах главного японского острова Хонсю.

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 80 м/с. 

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