Метеорологи сообщили, что тайфун "Мавар" может достичь юга Японии 29 мая

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 80 м/с

ТОКИО, 26 мая. /ТАСС/. Тайфун "Мавар", который 24 мая обрушился на тихоокеанский остров Гуам, может начать двигаться в сторону Японии и 29 мая достичь южной префектуры Окинава. Об этом в пятницу сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

В связи с этим метеорологи призывают местных жителей проявлять осторожность при выходе в открытое море. Кроме того, "Мавар" из-за изменения атмосферного давления может вызвать обильные дожди в нескольнких районах главного японского острова Хонсю.

В настоящий момент скорость ветра в пределах тайфуна составляет 55 м/с с порывами до 80 м/с.