26 мая, 00:15

Рособрнадзор пока не планирует увеличивать количество обязательных предметов ЕГЭ

В пятницу в России стартует основной период ЕГЭ, всего его сдадут 700 тыс. человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Увеличивать число обязательных предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока не планируется, но такие обсуждения ведутся. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

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"Не всегда стимулировать интерес к изучению предмета правильно через экзамен. Поэтому мы пока придерживаемся такой позиции, что русский язык и математика как базовые предметы [обязательны], все остальное пока скорее нет, но находится в поле дискуссии", - сказал он.

В пятницу в России стартует основной период ЕГЭ, всего его сдадут 700 тыс. человек, из них около 620 тыс. - выпускники текущего года. Первый день начинается с географии, химии и литературы, эти предметы сдадут около 150 тыс. человек.

В обязательном порядке ЕГЭ сдается по русскому языку и математике, профильную математику планирует сдавать почти 45% выпускников. В 2023 году для этих предметов установлены дополнительные даты экзамена - 29 и 30 мая по русскому и 1-2 июня по математике. Как поясняли в Рособрнадзоре, это позволит распределить участников ЕГЭ в приграничных регионах без увеличения количества пунктов проведения экзаменов, что не потребует дополнительного технического и кадрового обеспечения.

Самыми популярными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание, информатика и биология, рассказывали в ведомстве. 

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