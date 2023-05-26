В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 23-25 градусов тепла, в ночь на субботу - до плюс 11 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла, местами пройдет кратковременный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.