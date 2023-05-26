Во Львовской области за сутки демонтировали два памятника советским солдатам

Снесены монументы в двух селах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Два памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Соответствующие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, размещены в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным авторов, монументы снесены в селах Млыниска и Бережница Стрыйского района Львовщины.

В понедельник сообщалось, что в регионе убрали еще два аналогичных монумента.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тысячи монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.