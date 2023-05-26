Отличниками третьего Байкальского экодиктанта стали 149 человек

Участие в акции приняли порядка 10 тыс. жителей России

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Почти 150 человек стали отличниками третьего Байкальского экологического диктанта, который 12 мая писали порядка 10 тыс. человек по всей России. Об этом в пятницу сообщила журналистам председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шленова.

"Отличников у нас [в этом году] больше, поскольку участников больше. У нас их (отличников) 149 человек. Есть отличники в Республике Крым, в Чувашии, в Марий Эл, то есть такие байкаловеды есть и за пределами Иркутской области", - сказала Шленова.

Диктант писали почти в 20 регионах России. В этом году к акции присоединились Ленинградская область, Приморье, Республика Крым. Текст транслировался онлайн из Иркутска. Автором текста диктанта стала иркутская детская писательница Анна Масленникова. Участники должны были не только грамотно написать текст, но и показать свои знания о Байкале.

Байкальский экологический диктант является просветительской акцией. Первый диктант состоялся в 2021 году, тогда на отлично с заданием справились 76 человек из 2,5 тыс. участников. В 2022 году в акции приняли участие 4,6 тыс. человек, отличниками стали 68.