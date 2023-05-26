В Новосибирске разработали платформу для привлечения IT-специалистов к обучению студентов

Она позволит экспертам оперативно оценивать образовательный процесс, участвовать в его корректировке и взаимодействовать со студентами

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Бета-версия онлайн-платформы для участия IT-специалистов в образовательном процессе, оперативной экспертизы учебного плана и возможности общения студентов с представителями компаний разработана в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). В перспективе платформа может стать межвузовской или общероссийской площадкой, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"Платформа как онлайн-инструмент позволит привлекать к образовательному процессу высококлассных специалистов реальной экономики, тех, к кому завтра выпускники придут в компании. Использование экспертного и аналитического потенциала платформы может внести существенный вклад в повышение качества образования", - рассказали в пресс-службе.

Ресурс позволит организовать оперативную экспертизу образовательного процесса, в котором смогут участвовать эксперты из числа компаний индустриальных партнеров. За месяц тестирования пробной версии сотрудникам НГТУ НЭТИ удалось собрать оценки более 30 экспертов из десятка компаний, получить 100 с лишним комментариев и пожеланий для корректировки учебного плана.

Визуализация учебного плана представляет собой сетку курсов на семестр, каждый курс - карточка, в которую можно войти, ознакомиться с планом курса и оставить комментарий, предложение по содержательной части или порядку следования дисциплин.

"Участие экспертов из числа индустриальных партнеров в корректировке и обновлении учебных планов повысит качество образования, поможет наладить контакты с будущими работодателями, даст возможность договориться о целевой подготовке специалистов, об открытии лабораторий и грамотном встраивании практики в образовательный процесс, сертификационных, стипендиальных программах. Такое сотрудничество благоприятно повлияет на взаимодействие с предприятиями отрасли, особенно в области информационных технологий и информационной безопасности", - приводит пресс-служба слова руководителя разработки, заведующего кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ Андрея Иванова.

Платформа разрабатывается в рамках федерального проекта "Приоритет 2030", который направлен на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы.