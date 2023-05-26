Около 10 тыс. порций мороженого раздадут в ЦДМ в Москве в День защиты детей

Дети также смогут принять участие в квесте "В окружении сказки"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин на Лубянке в Москве проведет праздничную программу 1 июня. Дети смогут бесплатно попробовать мороженое, покататься на карусели, увидеть шоу мыльных пузырей и стать участниками квеста "В окружении сказки", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ЦДМ.

"Ко Дню защиты детей ЦДМ подготовил праздничную программу для юных гостей. 1 июня мы планируем бесплатно раздать 10 тыс. порций мороженого, вкус которого знаком многим поколениям. Также дети смогут покататься на карусели с лошадками, увидеть новое шоу мыльных пузырей и пройти увлекательный квест на интерактивной площадке в главном атриуме. Приглашаем всех погрузиться в волшебную атмосферу детства в легендарном магазине на Лубянке", - привели в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Праздничная программа начнется в 10:00 и завершится в 22:00. Дети смогут не только прокатиться на карусели и попробовать фирменное мороженое, но и принять участие в квесте под названием "В окружении сказки". Участников квеста ждут игровые станции в главном атриуме - "книжное дерево" с аудиозаписями сказок, интерактивный домик с загадками, "сказочный центр" Почты России с возможностью бесплатно отправить тематические открытки и VR-зона, в которой можно совершить виртуальное путешествие по ЦДМ.

В пресс-службе сказали, что в рамках праздничной программы состоится премьера нового шоу мыльных пузырей. Оно будет проходить у входа в ЦДМ с улицы Рождественка и на смотровой площадке магазина на седьмом этаже. Увидеть шоу можно будет каждые 20 минут - с 12:00 до 20:00.