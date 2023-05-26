В ДНР сообщили, что поиск тел погибших в Артемовске начнется после разминирования

По словам омбудсмена региона Дарьи Морозовой, специальная межведомственная комиссия приступит к поиску, идентификации и захоронению погибших

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР начнет работу по поиску, идентификации и захоронению тел в Артемовске сразу после разминирования. Об этом ТАСС в пятницу сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова.

"Уже в ближайшее время, как только будут проведены необходимые мероприятия по разминированию, правозащитный институт республики приступит к работе в Артемовске. <...> Как и в Волновахе, Мариуполе, специальная межведомственная комиссия приступит к поиску, идентификации и захоронению погибших", - сказала она.

В апреле советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал ТАСС, что украинские подразделения, оставляя западные окраины Артемовска, минируют и взрывают крупные объекты инфраструктуры. Одним из последних стал подрыв местного дома культуры и многоквартирных домов, в результате чего погибли несколько десятков мирных жителей, в том числе дети. Как сообщал Пушилин, в городе целых зданий практически нет, все они повреждены или разрушены.