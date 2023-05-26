Медведев считает, что в сложные времена приличные люди должны оставаться со своей страной

При этом замглавы Совбеза РФ отметил, что не надо за инакомыслие "прибивать к кресту"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Не нужно за инакомыслие "прибивать к кресту", но в сложные времена приличный человек должен быть со своей страной. Такое мнение в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Не считаю, что людей с другими взглядами нужно прибивать к кресту. Но в сложные для страны времена, если ты приличный человек, ты должен жить в стране и следовать условиям, в которых ты живешь", - сказал политик, рассуждая о тех людях, которые после начала специальной военной операции покинули Россию и начали ее демонизировать. "Невозможно не учитывать условия, в которых вы живете", - подчеркнул он, добавив, что с течением времени взгляды у людей могут меняться.