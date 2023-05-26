Шольц приветствовал уголовное преследование экоактивистов движения "Последнее поколение"

По мнению канцлера ФРГ, участники движения Letzte Generation своими действиями оказывают медвежью услугу усилиям по защите климата

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал уголовное преследование радикальных экологических активистов из движения Letzte Generation ("Последнее поколение").

"Очевидно, в данном случае снова и снова совершают уголовные преступления, и правовое государство не может это игнорировать", - заявил он в опубликованном в пятницу интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger. Канцлер при этом отметил, что не намерен отказываться от своих слов в отношении участников движения, которых он ранее назвал "совершенно безумными". "Здесь я ясно выражаюсь", - сказал Шольц. По его мнению, участники Letzte Generation своими действиями оказывают медвежью услугу усилиям по защите климата.

Отвечая на вопрос, следует ли квалифицировать Letzte Generation как преступное сообщество, Шольц отметил, что это должны определять "органы правосудия, а они действуют независимо". "Решение об этом принимаю не я", - заявил канцлер.

Действия участников группировки Letzte Generation в последние месяцы становились все более радикальными. 31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. Из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях участники движения неоднократно портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.

Всего в прошлом году радикальные экоактивисты совершили 1 600 правонарушений в Германии. На этой неделе правоохранительные органы провели по всей стране обыски у участников движения.