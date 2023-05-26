В Краснодарском крае назвали ложной информацию о падении неизвестных обломков

Губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей города и региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края назвали ложной информацию о якобы упавших в жилом микрорайоне регионального центра неизвестных обломках, в результате чего был поврежден стоящий во дворе жилого дома автомобиль, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в пятницу.

"В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по улице Героя Яцкова. Это ложная информация", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях было распространено видео с машиной, поврежденной якобы при падении неизвестных обломков. "На видео, которое сняли в этом микрорайоне несколько минут назад, видно, что это не так. На самом деле эта машина - после ДТП, стоит на проезжей части уже некоторое время. На кадрах видно, что дверь зафиксировали веревкой после дорожной аварии", - уточнили в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей города и региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. "В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям - сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации", - написал Кондратьев.

В оперштабе края также отметили, что распространяемая в соцсетях информация об эвакуации людей, якобы приводящаяся на улице Морской, также не соответствует действительности.

Утром в пятницу в оперштабе края сообщили, что в районе улицы Морской в Краснодаре был слышен взрыв. В результате ЧП повреждено офисное здание, выбиты окна в жилом доме.