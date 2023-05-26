26 мая, 06:10
Лесные пожары в России

В Курганской области из-за пожарной опасности до 29 мая объявили штормовое предупреждение

В областном главке МЧС призвали жителей к соблюдению мер пожарной безопасности

ТАСС, 26 мая. МЧС объявило штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности с 27 до 29 мая в северо-западных районах Курганской области, а также высокой на остальной территории региона. Об этом сообщили в областном главке ведомства в пятницу.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 мая в северо-западных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс), на остальной территории - высокая пожарная опасность (четвертый класс)", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер пожарной безопасности.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская область
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