В Курганской области из-за пожарной опасности до 29 мая объявили штормовое предупреждение

В областном главке МЧС призвали жителей к соблюдению мер пожарной безопасности

ТАСС, 26 мая. МЧС объявило штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности с 27 до 29 мая в северо-западных районах Курганской области, а также высокой на остальной территории региона. Об этом сообщили в областном главке ведомства в пятницу.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 мая в северо-западных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс), на остальной территории - высокая пожарная опасность (четвертый класс)", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер пожарной безопасности.

С 7 мая из-за пожаров в регионе вводился режим ЧС, 16 мая его сняли.