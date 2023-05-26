Синоптик предупредил о похолодании в Москве на выходных почти на 10 градусов

Также на выходных ожидается переменная облачность и кратковременные дожди

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Холодный атмосферный фронт ожидается в Москве в ночь на субботу, в воскресенье температура воздуха может опуститься до 15-17 градусов. Также на выходных ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В ночь на субботу через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому температура понизится, и завтра погода будет тоже с переменной облачностью, кратковременными дождями, но днем в столице - только 20-22 градуса, а в воскресенье тоже кратковременные дожди не исключены, но температура максимальная - только 15-17 [градусов] в столице и 13-18 [градусов] по области", - рассказал он.

По словам Синенкова, в выходные ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-7 м/с. Атмосферное давление немного повысится - до 749-750 мм ртутного столба. В ночное время в Москве ожидается 6-8 градусов, по области - 4-9 градусов.

В пятницу в Москве ожидается 24-25 градусов тепла, в области - 22-27 градусов и переменная облачность. Ветер западный, 2-7 м/с, атмосферное давление будет около нормы - 747 мм ртутного столба, добавил синоптик.