В Приморском филиале РАНХиГС студентов будут учить оперному искусству

Программа будет запущена в сентябре 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Проект по вовлечению студентов Приморского филиала РАНХиГС в оперное искусство под руководством звезды мировой оперы Любови Казарновской запустят с сентября 2024 года. Об этом в пятницу рассказала директор Приморского филиала президентской академии Марина Соколова.

"Казалось бы, где Любовь Казарновская, мировая величина, и где приморский филиал президентской академии, который готовит чиновников и креативных предпринимателей, это же разные вещи. Ничего подобного. Когда человек через специальные приемы и методы начинает, как говорят оперные творцы, чисто интонировать и брать нотные высоты, у человека меняется сознание, меняется емкость души, меняется восприятие. А это и есть вхождение в то самое творческое состояние, состояние души и духа, когда мы начинаем творить", - сказала она в ходе пленарной дискуссии на "Российской креативной неделе - Дальний Восток" во Владивостоке.

Позже Соколова уточнила ТАСС, что программа высшего образования, в рамках которой будет реализовываться проект, будет запущена в сентябре 2024 года. Сейчас идет оформление этого проекта, а согласие Казарновской уже получено.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Белоруссии, Индии, Индонезии, Казахстана и Китая. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.