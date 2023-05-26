Из украинского плена освободили троих военнослужащих Росгвардии

Им будет оказана необходимая медицинская помощь

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Трое военнослужащих Росгвардии освобождены из украинского плена, самолет с ними в пятницу прибыл в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате проведения специальных мероприятий из украинского плена освобождены трое военнослужащих войск национальной гвардии РФ. Сегодня ночью борт с освобожденными военнослужащими прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты Главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им будет оказана необходимая медицинская помощь. А дальше - долгожданное возвращение домой к родным и близким", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все трое возвращенных из плена росгвардейцев выразили желание продолжить службу в рядах войск национальной гвардии РФ.

Более восьми месяцев назад в ходе боев у военнослужащих одного из разведывательных подразделений закончились боеприпасы. Семь суток бойцы Росгвардии пытались выйти к российским силам, эвакуируя на себе раненого товарища. Однако группа попала в засаду. Именно так два уроженца Северной Осетии и один уроженец Ставропольского края оказались в плену у противника.