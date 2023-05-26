Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ в новых регионах

В ведомстве в настоящее время находятся на рассмотрении и другие заявления на регистрацию средств массовой информации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) зарегистрировал 11 средств массовой информации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в ведомстве также находятся на рассмотрении и другие заявления на регистрацию СМИ в новых регионах, поступившие через портал государственных услуг Российской Федерации, добавили в РКН.

В четверг первое отделение Союза журналистов России в новых субъектах РФ официально открылось в Запорожской области, пройдя регистрацию в Минюсте РФ. 23 журналиста, работающих в регионе, получили удостоверения профессионального объединения.