Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах

Сотрудники ведомства провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Территориальные подразделения Роскомнадзора (РКН) открылись в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Открыты территориальные подразделения Роскомнадзора", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Роскомнадзора также провели обучающие мероприятия по регистрации СМИ и лицензированию телерадиовещания для представителей средств массовой информации новых регионов РФ. Всего на этих территориях зарегистрировано уже 11 СМИ, добавили в ведомстве.

Ранее первое отделение Союза журналистов России в новых субъектах РФ открылось в Запорожской области, пройдя регистрацию в Минюсте. Удостоверения профессионального объединения получили 23 журналиста, работающие в регионе.