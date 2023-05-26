Российские и китайские фармацевтические вузы подписали соглашение о сотрудничестве

По словам генконсула РФ в Шэньяне Сергея Черненко, российско-китайское партнерство в области фармацевтики является одной из перспективных областей двустороннего взаимодействия

ПЕКИН, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Соглашение о сотрудничестве между российским и китайским фармацевтическими вузами подписано в Шэньяне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко.

"Руководство Шэньянского фармацевтического университета выразило заинтересованность в возобновлении и расширении контактов с российскими высшими учебными заведениями, прежде всего в областях обмена студентами и преподавателями, разработки совместных образовательных программ", - сказал дипломат. Генконсульство, отметил он, уделяет большое внимание работе по продвижению образовательного сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией, которое продолжало развиваться даже в условиях действовавших на протяжении последних лет строгих противоэпидемических ограничений. Стороны обменивались опытом борьбы с пандемией.

По словам Черненко, российско-китайское партнерство в области фармацевтики является одной из перспективных областей двустороннего взаимодействия. Сотрудничество включает, в частности, закупки медицинских изделий и препаратов.

Российской и китайской сторонами, рассказал генконсул, было разработано и подписано Соглашение между Шэньянским фармацевтическим университетом и Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом.

В рамках этого документа, уточнил Черненко, предусматривается академический обмен профессорско-преподавательским составом, научными сотрудниками, студентами в целях проведения совместных исследований и преподавания.