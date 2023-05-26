VK Fest станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

В частности, видеотрансляцию VK Fest впервые переведут на жестовый язык, а официальный сайт фестиваля адаптировали для незрячих

VK Fest в этом году адаптируют для людей с ограниченными возможностями. В частности, видеотрансляцию фестиваля впервые переведут на язык жестов, сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

"Крупнейший open-air страны в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрыми делами и пройти чекап", - говорится в сообщении.

Как сообщили в соцсети, сооружения площадок фестиваля сделали доступными для гостей на инвалидных колясках. Для людей с нарушениями слуха переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык, а официальный сайт фестиваля адаптировали для незрячих.

Гости VK Fest также смогут проверить здоровье в зонах чекапов. Во всех городах, в частности, будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ, а также проверка для желающих стать донором костного мозга. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога.

Кроме того, участники фестиваля смогут поддержать благотворительные организации покупкой "Добрых билетов" от VK Добра, их продажа уже открыта.

Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На мероприятии выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают творческие и спортивные мастер-классы, фотозоны, анимационные шоу и многое другое. Билеты на VK Fest доступны на официальном сайте.