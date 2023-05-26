Глава МВД Таджикистана призвал Колокольцева взять на контроль инцидент со студентами

В МВД республики заявили об избиении более 100 таджикских студентов Комсомольского-на-Амуре государственного университета и жестоком обращении с ними

ДУШАНБЕ, 26 мая. /ТАСС/. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода призвал российского коллегу Владимира Колокольцева взять на личный контроль инциденты с гражданами республики, в частности со студентами в городе Комсомольске-на-Амуре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД республики.

"Министр внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода в связи с избиением более ста таджикских студентов Комсомольского-на-Амуре государственного университета и жестоким обращением с ними, <…> а также проверками российских органов в отношении таджикских мигрантов в городе Котельники на окраине Москвы и в других городах направил телеграмму министру внутренних дел РФ генералу полиции Владимиру Колокольцеву с просьбой содействовать объективному рассмотрению указанных случаев и взять их под контроль", - говорится в сообщении.

В среду посол РФ в Душанбе Семен Григорьев был приглашен в МИД Таджикистана, где до него доведена обеспокоенность Душанбе в связи с информацией о массовых задержаниях в России таджикских граждан. По информации МИД республики, "была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции".

Государственное информационное агентство Таджикистана Ховар также сообщало, что омбудсмен республики Умед Бобозода направил запрос российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой установить обстоятельства инцидента в Комсомольске-на-Амуре.