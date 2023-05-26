Опросы о переименовании Волгограда в Сталинград продлили

По словам председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова, мнения опрошенных разделились, поэтому принято решение продолжить работу

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Опросы по переименованию Волгограда в Сталинград были продлены, мнения по данному вопросу разделились. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о переименовании города, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

"Мы продолжаем изучение общественного мнения [по переименованию Волгограда в Сталинград]. Такое решение общественного совета - эту работу продолжить. Потому что мнения разделились, все очень серьезно", - сказал Струков.

Он уточнил, что пока не может поделиться предварительными итогами опросов. До какого времени они будут продлены, пока неизвестно.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Струкова, опросы общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград начались в конце марта 2023 года. Результаты опросов, а также решение о вынесении вопроса на референдум планировали озвучить после майских праздников.

С 1589-го по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий шесть раз в год.