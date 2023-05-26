26 мая, 07:27

Опросы о переименовании Волгограда в Сталинград продлили

По словам председателя Волгоградского городского совета ветеранов Александра Струкова, мнения опрошенных разделились, поэтому принято решение продолжить работу

ВОЛГОГРАД, 26 мая. /ТАСС/. Опросы по переименованию Волгограда в Сталинград были продлены, мнения по данному вопросу разделились. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о переименовании города, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Читайте также
В Волгограде начали опрос о проведении референдума по переименованию города в СталинградВ Волгограде заявили, что референдум о переименовании в Сталинград к осени не планируетсяОпросы о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград продлятся до мая

"Мы продолжаем изучение общественного мнения [по переименованию Волгограда в Сталинград]. Такое решение общественного совета - эту работу продолжить. Потому что мнения разделились, все очень серьезно", - сказал Струков.
Он уточнил, что пока не может поделиться предварительными итогами опросов. До какого времени они будут продлены, пока неизвестно.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Струкова, опросы общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград начались в конце марта 2023 года. Результаты опросов, а также решение о вынесении вопроса на референдум планировали озвучить после майских праздников.

С 1589-го по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий шесть раз в год. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация