В Кишиневе проходит митинг против закона о переименовании Дня Победы

Здание парламента пикетируют сотни человек

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Сотни человек пикетируют в пятницу здание парламента Молдавии, где правящая Партия действия и солидарности зарегистрировала проект закона о переименовании Дня Победы и переносе выходного дня на 8 мая. Участники протеста держат плакаты с лозунгами: "Мы потомки победителей", "9 мая - День Победы", передает коррепондент ТАСС с места события.

В акции принимают участие депутаты парламента от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов. "Мы обязательно будем оказывать сопротивление тем, кто пытается навязать нам чужие ценности, кто случайно сегодня оказался у власти, кто издевается над памятью наших отцов и дедов", - сказала перед собравшимися депутат от Партии социалистов Республики Молдова Диана Караман. Она обратила внимание, что в ходе избирательной кампании президент страны Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон призвал оппозицию к объединению. "Победа у нас должна быть одна, как было у наших дедов. Давайте сядем за стол переговоров и создадим единую протестную волну против этой власти. Тех, кто разделяет наши ценности, больше, но мы не организованы. То, что они делают с Днем Победы, должно быть для нас уроком", - обратился Додон к другим оппозиционным партиям.

Ранее в Молдавии название праздника со скандалом уже меняли на День Победы и памяти павших героев за независимость Родины. Согласно законопроекту контролирующей парламент проевропейской партии, теперь праздник планируют переименовать в День памяти павших во Второй мировой войне. Выходной день с 9 мая перенесут на 8 мая. В пояснительной записке к документу указано, что "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.