26 мая, 07:41,
обновлено 26 мая, 08:02

В РПЦ заявили, что решение о передаче "Троицы" к 4 июня зависит от руководства страны

В пресс-службе Минкультуры ранее сообщили, что икону планируется выставить на православный праздник Троицы в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Решение относительно передачи иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя к православному празднику - Дню Святой Троицы - зависит от позиции высшего руководства страны, заявил в пятницу ТАСС председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

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"В данной ситуации все находится на решении высшего руководства, поэтому я здесь ничего прокомментировать не могу. <...> Решение все равно остается на усмотрение руководства", - сказал Калинин, отвечая на вопрос о том, будет ли доставлена икона в храм Христа Спасителя к 4 июня или же сроки ее передачи церкви сдвигаются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что Кремль будет выяснять у экспертов подробности, касающиеся возможности передачи иконы "Троица" из Третьяковской галереи Русской православной церкви, поскольку "тема очень серьезная". Таким образом представитель Кремля прокомментировал мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, не позволяющем вывезти ее за пределы Третьяковской галереи в начале июня.

Отвечая на вопрос, было ли президенту РФ Владимиру Путину доложено о состоянии иконы до принятия решения о ее передачи церкви, Песков подчеркнул, что "таких заключений (о невозможности вывоза иконы из музея - прим. ТАСС) до этого не давалось".

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что икону планируется выставить 4 июня, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя, после этого направить на плановую реставрацию, а затем переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

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