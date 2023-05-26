В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за ливней до 28 мая

Ожидаются подъемы уровня воды в реках

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой в Краснодарском крае до конца суток 28 мая. Ожидаются подъемы уровня воды в реках в некоторых районах региона, продолжает действовать штормовое предупреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в пятницу.

"По Краснодарскому краю действуют штормовые предупреждения. В течение сегодняшних суток и до конца суток 28 мая местами по краю ожидается комплекс метеорологических явлений - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ливней возможны подъемы уровня воды в реках местами с достижением опасных отметок в Курганинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Усть-Лабинском районах, а также активация оползней и селей.

Ранее в регионе действовало штормовое предупреждение из-за непогоды до 25 мая включительно.