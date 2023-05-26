Более 2 тыс. наемников из 71 страны участвуют в боевых действиях против России на Украине

Как сообщили в СК РФ, 234 из них являются гражданами США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. наемников из 71 страны принимают участие в боевых действиях против российской армии в зоне специальной военной операции, 234 из них являются гражданами США. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе СК РФ.

"Исходя из полученной от российских спецслужб информации, их более 2 тыс. из 71 страны. Следствию с помощью оперативных служб уже удалось установить данные иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников. В их числе 366 граждан Грузии, 234 из США, 233 из Великобритании, 185 из Сирии, еще 70 из Канады и ряда других стран", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. В настоящее время в суды направлено 80 уголовных дел, часть из которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров. "Вместе с тем активная работа по фиксации фактов совершения преступлений против мира и безопасности человечества военно-политическим руководством, командным составом и рядовыми военнослужащими ВСУ, а также иными украинскими воинскими формированиями продолжается", - заключили в СК.

Накануне, выступая на заседании Совета министров обороны стран - участниц ОДКБ в Минске, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "в карательных акциях и боевых действиях участвуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников, что <...> приводит к эскалации и затягиванию конфликта".