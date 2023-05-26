На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветром

Непогоду прогнозируют в регионе в период с 27 по 29 мая

ПЯТИГОРСК, 26 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 27, 28 и 29 мая местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера, связанные с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на дорогах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.