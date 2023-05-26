Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником

Премьер-министр выразил уверенность, что справиться с задачами, поставленными президентом Владимиром Путиным, и с достижением национальных целей развития можно, "задействуя всю линейку возможных вариантов поддержки малого и среднего предпринимательства"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил всех представителей отечественного бизнеса с Днем российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

"Александр Сергеевич, еще раз хочу поздравить вас с профессиональным праздником и в вашем лице передать всем предпринимателям самые лучшие пожелания и поздравления от правительства Российской Федерации", - сказал он в пятницу на встрече с Александром Калининым - президентом общероссийской организации "Опора России", которая помогает выстраивать диалог малого и среднего бизнеса с властями.

"Уверен, что сегодня, задействуя всю линейку возможных вариантов поддержки малого и среднего предпринимательства, мы справимся с задачами, которые перед нами ставит президент, и с достижением национальных целей развития", - добавил Мишустин.