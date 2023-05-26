В Москве открылся флагманский центр мониторинга за проведением ЕГЭ

Центр работает на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Флагманский ситуационно-информационный центр (СИЦ) для мониторинга проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) открылся в пятницу на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Он самый большой в России, флагманский центр мониторинга за ходом проведения ЕГЭ. Здесь более 100 мест, предназначенных для студентов, которые помогают нам обеспечивать прозрачность и объективность всех экзаменационных процедур", - рассказал журналистам заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Он добавил, что сейчас 100% пунктов проведения экзамена в России оснащены системой видеонаблюдения. Замглавы Рособрнадзора также разъяснил, как проходит процедура наблюдения за экзаменом. "Если они видят какое-то нарушение процедуры - они ставят метку. Дальше эта метка попадает к модераторам, которые сидят у нас, в здании Рособрнадзора, и если они одобряют это нарушение, оно дальше автоматически спускается на уровень пункта проведения экзамена. И там уже коллеги отрабатывают, смотрят по видео и подтверждают, было нарушение или нет", - добавил он.

Круглинский уточнил, что уже третий год выявлять нарушения помогает обучаемая нейросеть. При этом сама нейросеть решения не принимает - нарушения проходят модерацию.

О ЕГЭ в 2023 году

Основной период ЕГЭ-2023 стартовал в пятницу с экзаменов по химии, географии и литературе, эти предметы сдадут около 150 тыс. человек. Всего экзамен в этом году сдадут 700 тыс. человек, из них около 620 тыс. - выпускники 2023 года.

В обязательном порядке ЕГЭ сдается по русскому языку и математике, профильную математику планирует сдавать почти 45% выпускников. В 2023 году для этих предметов установлены дополнительные даты экзамена - 29 и 30 мая по русскому и 1-2 июня по математике. Как поясняли в Рособрнадзоре, это позволит распределить участников ЕГЭ в приграничных регионах без увеличения количества пунктов проведения экзаменов, что не потребует дополнительного технического и кадрового обеспечения.

Самыми популярными предметами по выбору среди выпускников 11 классов стали обществознание, информатика и биология, рассказали в ведомстве.