ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет 80%

О доверии председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 62% опрошенных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному с 15 по 21 мая опросу, снизился на 0,1 п. п. и составляет 80%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (минус 0,1 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента повысился на 0,1 п. п. и составляет 76,5%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,6% опрошенных (плюс 0,4 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,3% респондентов (минус 0,2 п. п. ). О доверии Мишустину заявили 62% опрошенных (минус 0,5 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,1% (плюс 0,2 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 32,4% (плюс 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,6% (минус 1,6 п. п. ), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,8% (минус 0,2 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,9% (минус 1,4 п. п. ), КПРФ - 10,4% (без изменений), ЛДПР - 9,4% (плюс 0,1 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,7% (минус 0,2 п. п.), "Новых людей" - 4,7% (плюс 0,6 п. п. за неделю).