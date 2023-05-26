В Крыму отменили все введенные из-за коронавируса ограничения

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о снятии в регионе всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу Аксенов в своем Telegram-канале.

"Подписал указ о снятии всех ограничительных мер, введенных в Республике Крым из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правительства РК", - говорится в сообщении.

Ранее в республике предприятия были обязаны проводить дезинфекцию помещений, обеззараживать воздух и измерять температуру у сотрудников. На массовых мероприятиях также действовали противоэпидемические правила. Для прибывающих в регион граждан было введено выборочное тестирование на коронавирус на пунктах пропуска. Кроме того, с 23:00 до 08:00 действовал запрет на коммерческие пассажирские перевозки и работу водных аттракционов.