В Италии проходит общенациональная забастовка против "экономики войны" правительства

Участники акции также требуют увеличения зарплаты некоторых категорий трудящихся

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Общенациональная забастовка, которая затрагивает общественный транспорт и образовательные учреждения, проходит в пятницу в Италии. Как указывает объявивший об акции протеста профсоюз Unione sindacale di base (USB), трудящиеся протестуют против погружения страны в "военную экономику" как и из-за конфликта на Украине, так и из-за мер правительства Джорджи Мелони, направленных против наиболее незащищенных слоев населения.

"Это ведет к социальному конфликту, поскольку значительная прослойка населения испытывает большие сложности, не в состоянии позволить себе даже необходимое", - говорится в заявлении USB. "Правящий класс, который объявляет войну бедным, лишает зарплаты, пенсий и достойных условий труда, больше не гарантирует своим гражданам право на здравоохранение и образование и обрекает нашу страну на упадок. На ведущуюся против нас войну мы отвечаем соответствующим ударом", - заявляет профсоюз. Среди требований - увеличение зарплаты некоторых категорий трудящихся на €300.

Главным образом стачка затрагивает городской общественный транспорт, при этом полностью его движение в часы пик остановлено не будет в основных городах Апеннин. Серьезные перебои ожидаются в региональном железнодорожном сообщении, тогда как поезда дальнего следования Государственных железных дорог ходят по расписанию, указывается в компании.