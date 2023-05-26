HeadHunter заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней поддерживают 81% компаний

При этом, по данным опроса, в ближайшее время на такой режим готовы перейти только 4%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Идею сократить рабочую неделю до четырех дней поддерживает 81% российских компаний, однако в ближайшее время на такой режим готовы перейти только 4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проведен среди 642 компаний. На вопрос "Лично вы поддерживаете или не поддерживаете идею сокращения рабочей недели до четырех дней?" 81% респондентов ответили "поддерживаю". "Полностью поддерживают" 57% участников опроса, "скорее поддерживают" 24%, "скорее не поддерживают" и "полностью поддерживают" по 7% и 14% "не поддерживают". В основном за сокращение рабочей недели высказались представители компаний со штатом 500-3000 сотрудников.

При этом возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 1-3 года рассматривают лишь 4% опрошенных. Еще по 2% "однозначно" и "скорее" рассматривают, 80% "не рассматривают".

Среди основных преимуществ перехода на сокращенную неделю компании назвали уменьшение выгорания сотрудников, более эффективное использование рабочего времени, повышение уровня здоровья сотрудников, а также снижение текучести кадров. Среди недостатков работодатели отметили необходимость в таком случае снижать зарплату сотрудникам. Также среди возможных минусов - сокращение производительности, бюрократические сложности и снижение трудовой дисциплины. Кроме того, по мнению компаний, это может привести как к переработкам, так и разгильдяйству и лени сотрудников.