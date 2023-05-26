26 мая, 08:55

Роспотребнадзор проверяет информацию об опасности лапши Nissin

В ее составе может содержаться генетически модифицированная соя, отметили в ведомстве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверяет информацию в обращении об изъятии из продажи в России американской лапши Nissin из-за возможного наличия в составе генетически модифицированной сои. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Специалисты службы изучают достоверность представленной в нем (обращении - прим. ТАСС) информации", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщила ранее в пятницу газета "Известия", организация "Общественная потребительская инициатива" обратилась в Роспотребнадзор с просьбой запретить продажу американской лапши бренда Nissin по причине содержания в ней генетически модифицированной сои. 

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