В России в 2022 году все медицинские справки на оружие формировали в электронном виде

Заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев отметил, что это упростило и ускорило межведомственное взаимодействие

КАСПИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Минздрав России в прошлом году полностью отказался от бумаги при выдаче медицинских заключений, необходимых для получения разрешения на оружие. Об этом в пятницу на форуме "Каспий-2023. Открытый диалог о цифре", сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев.

"За 2022 год мы полностью отказались от бумаги при выдаче разрешений на оружие - все медицинские заключения, которые формировались за 2022 год, формировались в электронном виде и передавались в Росгвардию через единую систему", - сказал он.

Пугачев отметил, что это упростило и ускорило межведомственное взаимодействие. Такой формат также исключил возможность формирования поддельных справок. "[Это также] дало обратную связь, потому что если впоследствии у человека, которому выдано разрешение на оружие, были выявлены случаи, когда у него присутствуют противопоказания, которые появлялись после проведения медицинской экспертизы, то у нас появилась возможность приостановить такое разрешение", - уточнил замминистра.

Межрегиональный форум организаторов здравоохранения "Каспий-2023. Открытый диалог о цифре" проходит с 25 по 26 мая в Махачкале и Каспийске. Он собрал около 700 экспертов из более 50 регионов страны, которые обсудят вопросы цифровизации здравоохранения.