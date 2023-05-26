Более 64 тыс. учащихся Москвы присоединились к волонтерскому проекту "Эстафета живых дел"

В рамках проекта в течение года прошло более 30 мероприятий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Свыше 64 тыс. столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в крупных волонтерских мероприятиях в этом учебном году. Все они прошли в рамках масштабного добровольческого проекта "Эстафета живых дел", рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Московский центр "Патриот.Спорт" с 2016 года реализует проект "Эстафета живых дел". Дети ведут патронатную и просветительскую деятельность, поздравляют ветеранов, помогают нуждающимся людям, проводят творческие акции для детей в детских домах. В этом году к мероприятиям присоединились более 64 тыс. юных москвичей", - рассказала начальник отдела развития волонтерского движения московского центра "Патриот.Спорт" Ирина Амелина.

В рамках проекта в течение года прошло более 30 волонтерских мероприятий. На уроках памяти школьники и студенты колледжей узнали о важных исторических событиях, среди которых День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, битва за Сталинград. Во время проведения акции "Теплая посылка" волонтеры собирали теплые вещи для нуждающихся. Одежду передали в благотворительный фонд имени Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", фонд "Второе дыхание". Кроме того, вещи направили в главный пункт сбора гуманитарной помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик в Москве, а также собрали и отправили более восьми тонн гуманитарной помощи.

Волонтеры оказывали помощь и животным: собирали корм и амуницию для бездомных собак и кошек, мастерили и развешивали в парке кормушки для птиц. Кроме этого, в течение учебного года состоялись онлайн-уроки сетевого проекта "Код здоровья - ЗОЖ". Участники слушали лекции на темы "Полезные привычки", "Здоровое питание", "Бодрый ЗОЖ", узнали больше о том, как вести здоровый образ жизни и внедрить в жизнь полезные привычки.

"Акция "Вяжем добро", организованная совместно со школой №2126 "Перово", направлена на поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Участники вязали квадраты из разных типов пряжи, из которых впоследствии сшивали теплые пледы для ребят, и игрушечных осьминогов, которых прикрепляли к капельницам в больницах. Все это юные волонтеры передавали в межрегиональную организацию "Святое Белогорье против детского рака". Для тех, кто не умел вязать, подготовили обучающие видеоролики", - отметили в пресс-службе.

Московский центр "Патриот.Спорт" выступает координатором волонтерского движения в системе столичного департамента образования и науки. Почти 800 добровольческих отрядов объединили более 87,5 тыс. ребят. Центр регулярно проводит для них различные мероприятия и акции, форумы и съезды. Для юных волонтеров добровольческая деятельность - это возможность самореализоваться, завести новые знакомства и помочь нуждающимся.