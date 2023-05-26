Попова надеется, что РФ удастся избежать роста заболеваемости ковидом в период турсезона

Как добавила глава Роспотребнадзора, "все зависит от того, насколько ответственно к своему здоровью будут относиться туристы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. России удастся избежать всплеска числа заражений коронавирусной инфекцией во время туристического сезона, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все зависит от того, насколько ответственно к своему здоровью будут относиться туристы. Мы надеемся, что сможем избежать роста заболеваемости, если наши сограждане будут соблюдать все известные требования", - сказала она журналистам в кулуарах Х Невского международного экологического конгресса в пятницу.

Помимо этого, в преддверии туристического сезона руководитель ведомства рассказала, что качество воды на морском побережье России полностью соответствует требованиям, необходимым для начала туристического сезона. "Контроль очень жесткий, поэтому я уверена, что курортный сезон будет успешным", - уточнила она.

Ранее Попова заявила, что Роспотребнадзор фиксирует некоторое замедление темпов снижения заболеваемости ковидом из-за нового подварианта "арктур". По ее мнению, риски, связанные с ковидом, остаются, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.