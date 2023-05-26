В Геническе появился мурал в память о погибшем шеф-редакторе ТРК "Таврия"

Портрет Олега Клокова нарисовали на стене летнего кинотеатра в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко

ГЕНИЧЕСК, 26 мая. /ТАСС/. Портрет шеф-редактора телерадиокомпании "Таврия" Олега Клокова, погибшего в октябре 2022 года в результате ракетного удара ВСУ по переправе через Днепр в Херсоне, появился на стене летнего кинотеатра в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в Геническе, передает корреспондент ТАСС.

"На наших глазах Геническ становится, по сути, столицей патриотических муралов нашей страны. Мы открыли нежный, тонкий, правильный мурал, посвященный Дарье Дугиной, мы открыли мурал памяти Владлена Татарского, нашего легендарного военкора. Сейчас мы открываем мурал в память о нашем товарище, шеф-редакторе херсонской телерадиокомпании "Таврия" Олеге Клокове. Мы будем всегда чтить память героев реального фронта, героев фронта информационного, и Олег, его жизнь, его работа являются примером для многих из нас", - сказал в пятницу на открытии мурала первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Рядом с портретом Клокова, выполненным местным художником, на стене летнего кинотеатра появится мурал, посвященный самой телерадиокомпании "Таврия", которая начала работу в Херсоне летом 2022 года, а сейчас вещает из Геническа.

Владимир Абдуллаев, который был директором "Таврии" в 2022 году, отметил, что для всего коллектива телерадиокомпании Олег Клоков был примером настоящего человека и профессионала. "Он возглавлял отдел программ, который за две недели поставил на ноги. Мы потеряли хорошего профессионала и хорошего человека. Давайте будем помнить о таких людях. Если мы из своей памяти будем вычеркивать таких людей, то грош нам цена", - сказал Абдуллаев на открытии мурала.

Олег Клоков погиб в ночь на 21 октября 2022 года в результате обстрела ВСУ переправы через Днепр. Он был посмертно удостоен ордена Мужества.