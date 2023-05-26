Более 4 тыс. га земель обработали от борщевика в Подмосковье с начала мая

Жители региона могут сообщать о фактах произрастания борщевика через портал "Добродел"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. План по обработке земель от борщевика Сосновского выполнили в Московской области на 20%, с начала мая обработано уже свыше 4 тыс. га. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Работы в регионе ведут в два этапа: с начала мая по конец июня и со второй половины июня до конца июля. Сегодня уже обработано около 4 тыс. га земли. Опасное растение быстро распространяется и сейчас у него активная стадия роста. Важно быть особенно осторожными, чтобы не получить ожоги", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что в этом году запланирована обработка на площади более чем в 20 тыс. га на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности.

Отмечается, что жители региона могут сообщать о фактах произрастания борщевика через портал "Добродел". Так, в течение майских праздников поступило более 250 сообщений на эту тему.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году было обработано на 20 тыс. га земель в 46 городских округах.