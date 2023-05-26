Дополнительную систему оснежения стоимостью 1,3 млрд создадут на Эльбрусе

Работы планируется завершить в 2024 году

НАЛЬЧИК, 26 мая. /ТАСС/. Институт развития "Кавказ.РФ" подписал договор о создании на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии дополнительной системы искусственного оснежения. Сумма контракта составила 1,3 млрд рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе компании.

"Кавказ.РФ" подписал договор с подрядчиком о создании на всесезонном курорте "Эльбрус" дополнительной системы искусственного оснежения. Сумма контракта - 1,3 млрд рублей, работы планируется завершить в 2024 году. В течение двух лет общее число снежных пушек увеличится с 20 до 200", - говорится в сообщении.

Постепенно их установят на трассах "Кругозор" - "Азау" и "Мир" - "Кругозор", на высоте от 2 350 до 3 500 м. При первом устойчивом минусе специалисты курорта смогут готовить нижние трассы, не дожидаясь обильных снегопадов.

"У нас и так самый продолжительный горнолыжный сезон на Кавказе, с октября-ноября и до лета. С дополнительными снежными пушками мы совсем перестанем зависеть от погоды - сезон станет более предсказуемым. Кроме того, появится возможность открывать раньше катание на нижних станциях курорта", - прокомментировал заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев.

Подрядчик приступит к строительству системы оснежения этим летом. Водозаборный узел планируется разместить на реке Баксан, от него отведут насосные станции и трубопровод протяженностью 12 км - вода по трубам будет поступать в снежные пушки, установленные на склонах Эльбруса. Также в 2023 году на курорте продолжится строительство новой зоны катания, к концу года планируется построить две канатные дороги гондольного и кресельного типа, увеличить протяженность трасс на 6,2 км, пояснили в компании.

"Эльбрус" - флагманский курорт в Кабардино-Балкарии под управлением института развития "Кавказ.РФ". Гостям курорта доступна самая высокогорная зона катания в России - верхняя станция канатных дорог "Гарабаши" находится на отметке 3 847 м над уровнем моря. На курорте работают три очереди гондольной канатной дороги, в зимний сезон открыты 17 км трасс всех уровней сложности.