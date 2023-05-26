В Петербурге дали старт экологическому субботнику, в котором примут участие 50 регионов РФ

О начале акции объявили по видеосвязи с субъектами глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Всероссийский экологический субботник "Убери за собой", в котором примут участие 50 субъектов РФ, стартовал в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса. О начале акции объявили в пятницу на конгрессе по видеосвязи с регионами председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, передает корреспондент ТАСС.

"Такой мощный экологический субботник - это самая крупная акция Невского конгресса. С нами на связи 10 регионов, а вообще эстафету субботников подхватят более 50 субъектов Российской Федерации. За последние годы в России очень многое сделано для охраны окружающей среды, для обеспечения экологической безопасности, но мне кажется, самое главное, что год от года растет сознательность наших граждан. Они убирают за собой мусор, они стремятся разделять отходы. Потрясающих масштабов достигло движение эковолонтеров и, конечно, я хочу вас поблагодарить, что вы сегодня вышли на субботник, вы уберете свои города, поселки, будете делать жизнь на своей земле, в своей стране чище", - сказала Матвиенко.

Как сообщила Абрамченко, в субботнике принимают участие и молодые ребята, и "серебряные" эковолонтеры (добровольцы более старшего возраста). Она отметила, что каждый год все больше людей выходит на экологические акции.

Матвиенко и Абрамченко ознакомились на стендах форума с экопроектами молодежных и детских экологических организаций, в том числе движения юных защитников природы "Эколята".

Они также провели гашение почтовой марки юбилейного X Невского международного экологического конгресса. На почтовой марке изображена символика Невского конгресса на фоне пейзажа природы России. Номинал почтовой марки составляет 65 рублей, тираж - 72 тыс. экземпляров.