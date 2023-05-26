Песков заявил о согласовании схемы по перемещению "Троицы" в храм Христа Спасителя

Икону передадут в храм с соблюдением всех необходимых мер для ее сохранности, после чего группа специалистов примет решение о реставрации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева будет передана в храм Христа Спасителя с соблюдением всех необходимых мер для ее сохранности, после чего группа специалистов будет принимать решение о реставрации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее председатель экспертного совета Русской православной церкви (РПЦ) по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин сообщил ТАСС, что решение относительно передачи "Троица" из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя к православному празднику - Дню Святой Троицы - зависит от позиции высшего руководства страны.

15 мая стало известно о решении передать икону "Троица" РПЦ. Комментируя мнение экспертов о нестабильном состоянии иконы, не позволяющем вывезти ее за пределы галереи в начале июня, Песков ранее заверил, что Кремль будет выяснять подробности на этот счет, поскольку "тема очень серьезная".