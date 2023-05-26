В ОП РФ призвали международные организации осудить преследования Киевом журналистов

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич предложил базирующейся в Париже некоммерческой организации "Репортеры без границ" запросить у Киева информацию о количестве находящихся в застенках журналистов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты (ОП) РФ, заведующий кафедрой журналистики Херсонского госуниверситета Александр Малькевич призвал международные организации осудить преследования Украиной неугодных властям журналистов, в том числе Яна Таксюра.

Как сообщили в ночь на пятницу в Союзе православных журналистов (СПЖ), журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена с Украиной. По данным СПЖ, Таксюр прибыл в Россию на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене.

"Что касается преследования людей думающих и талантливых, цифр по политзаключенным на Украине, заключенных наших коллег, журналистов, хотелось бы, чтобы все международные - на мой взгляд абсолютно фейковые - организации, которые имитируют правозащитную деятельность, чтобы они обратили внимание на происходящее, вмешались. Или пусть хотя бы выразят свою знаменитую озабоченность, которая ни на что не влияет, но хотя бы говорит о том, что им не все равно", - сказал ТАСС Малькевич.

Он предложил базирующейся в Париже некоммерческой организации "Репортеры без границ" запросить у Киева информацию о количестве находящихся в застенках журналистов. "Но даже этой информации в публичном поле нет", - добавил Малькевич.

Ян Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Он пропал 10 марта 2022 года, позднее стало известно, что он помещен в киевское СИЗО. Его супруга обратилась с просьбой к международным правозащитным организациям посодействовать в его освобождении, он находился в критическом состоянии, но ему отказывали в необходимой помощи. 13 августа прошлого года его выпустили под залог 1,2 млн гривен (32,8 тыс. долларов США). По данным СПЖ, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.