26 мая, 09:55

В Дагестанском госуниверситете проводят противоэпидемические мероприятия из-за случая кори

Завершить их планируется до конца мая

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет проводит противоэпидемические мероприятия после выявленного случая кори у студентки. Соответствующее предписание вузу было направлено управлением Роспотребнадзора по Дагестану, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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"Роспотребнадзор Дагестана направил предписание для проведения противоэпидемических мероприятий после обнаружения случая кори. Заболевание было выявлено у одной из студенток", - говорится в сообщении.

В университете было организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, а также проводится вакцинация среди студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.

"Мероприятия по профилактике кори проведены в 12 факультетах университета. Завершить по графику мероприятия по профилактике кори планируем до конца мая", - цитирует пресс-служба главного врача университета Джумай Адуеву. 

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