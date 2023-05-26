На Урале открыли мемориальную доску основателю музея-заповедника "Аркаим"

Памятный знак поместили на фасаде здания музея

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной доски первому директору и основателю музея-заповедника "Аркаим" Геннадию Здановичу состоялось в пятницу. Памятный знак поместили на фасаде здания музея, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"К 85-летию известного археолога и ученого Геннадия Борисовича Здановича торжественно открыли мемориальную доску", - сказали в пресс-службе.

По словам директора музея-заповедника "Аркаим" Валерия Волика, размещение мемориальной доски на фасаде - это одно из важнейших событий, подчеркивающих благодарность общественности профессору Здановичу за его труд, а также за Аркаим.

"Сам факт того, что в создании мемориальной доски приняли участие небезразличные граждане, указывает на то, как сильно Аркаим и личность его основателя важны для людей", - сказал Волик. В пресс-службе пояснили, что предприниматель из Екатеринбурга Алексей Кондратьев поддержал инициативу заповедника и за свой счет изготовил памятный знак.

На церемонии присутствовали коллеги, сотрудники заповедника, представители Челябинского госуниверситета, вдова Светлана Зданович.

Геннадий Зданович - профессор, доктор исторических наук, археолог. Родился в Махачкале, закончил исторический факультет Уральского университета по специальности археология. В 1994 году по его инициативе был создан специализированный природно-ландшафтный историко-археологический центр "Аркаим", впоследствии преобразованный в музей-заповедник "Аркаим".

Об Аркаиме

Поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное из укрепленных поселений "Страны городов", оно было создано древними индоевропейцами в зауральской степи 4 тыс. лет назад. Поселения "Страны городов" Южного Урала на 500-600 лет древнее гомеровской Трои, они были современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья.