Медвузы ожидают более 33 тыс. обучающихся по специалитету

Как сообщили в Минздраве РФ, количество мест постоянно растет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские медицинские вузы в этом году готовы принять на программы обучения по специалитету более 33 тыс. человек и свыше 20 тыс. - в ординатуру. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Людмила Летникова.

"Если сравнивать цифры приема в наши медицинские вузы, то они постоянно растут, это системная позиция Министерства здравоохранения. За последние три года контрольные цифры приема по программам специалитета выросли более чем на 3%, а по программам ординатуры - более чем на 13%. В этом году мы ждем и уверены, что прием в таком количестве состоится: более 33 тыс. обучающихся (причем более 24 тыс. - это целевой набор) - это специалитет. И более 20 тыс. мы ждем в ординатуру, более 14 тыс. - это целевой набор", - рассказала она.

Летникова напомнила, что приоритетом обучения медиков всегда был практикоориентированный подход. Практика у студентов начинается с первого курса, а все клинические кафедры расположены на базах медицинских организаций, что этому способствует. Она добавила, что после принятия соответствующих нормативных актов студенты после определенных курсов обучения могут начать работать на уровне среднего медицинского персонала и фельдшерами в бригаде скорой помощи.

Говоря о приемной кампании, Летникова отметила, что все вузы готовы ее проводить онлайн.

"Кардинальных изменений в этом году не планируем. Единственное, что изменения начнутся в этом году в среднем образовании, потому что программы обучения в медицинских колледжах по большинству специальностей сокращены примерно на год без потери качества и есть возможность поступать после 9 класса. Для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, это большое подспорье, потому что не везде можно получить полное 11-летнее образование", - пояснила она.

Директор департамента также отметила, что в вузах, подведомственных Минздраву РФ, обучаются 75 тыс. иностранных студентов. По ее словам, за последние годы стали популярны стажировки практикующих врачей из других стран на базе российских передовых вузов и научно-исследовательских центров.