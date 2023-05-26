Матвиенко заявила, что Россия выступает против диктата в экологической сфере

По словам спикера Совета Федерации, Москва готова в открытому диалогу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Россия выступает против какого-либо диктата в экологической сфере, не приемлет бессодержательный экологический популизм и открыта к конструктивному сотрудничеству в сфере защиты окружающей среды со всеми странам. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге.

"К сожалению, мы видим, что вопросы защиты окружающей среды нередко используются в политических целях. Некоторые государства, исходя из конъюнктурных экономических интересов, пересматривают в сторону ухудшения собственные экологические нормы, нарушают взятые на себя обязательства в рамках международных соглашений. Это, конечно же, недопустимо. Россия выступает против двойных стандартов и какого-либо диктата в экологической сфере", - сказала спикер СФ.

"Мы также не приемлем и бессодержательный экологический популизм, который нередко подменяет реальную заботу по защите окружающей среды. В противовес этим подходам мы предлагаем профессиональную, многостороннюю дискуссию и поиск наиболее эффективных решений экологических проблем", - продолжила она.

Матвиенко убеждена, что международная безопасность в сфере экологии должна быть только равной и неделимой для всех. По ее словам, это сфера, из которой "должен быть исключен экологический эгоизм ряда стран, стремление их улучшить экологическую обстановку только для себя". "Жить в здоровой окружающей среде - есть право каждой страны, каждого народа, а не привилегия отдельных государств. Экосистема земли глобальная и единственная, в которой мы все живем. Другой у нас нет. Разрушим ее - укрыться, спрятаться не получится никому и нигде", - подчеркнула сенатор.

"Наша страна остается ответственным участником всех основных международных соглашений по климату, биоразнообразию, борьбе с опустыниванием, загрязнением воды и воздуха, по защите трансграничных экосистем, включая Арктику. Мы настроены на конструктивное партнерство, сотрудничество в сфере защиты окружающей среды со всеми странами, которые к этому готовы. Хочу подчеркнуть, что Россия открыта для диалога по всему спектру вопросов климатической, экологической повестки на основе принципов равноправия и взаимного уважения", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Невский международный экологический конгресс объединяет единомышленников из разных стран, которые ставят перед собой общую цель - сберечь окружающий мир во всем его многообразии и передать в сохранности будущим поколениям. "И мне очень приятно, что число участников конгресса с каждым годом растет. Сегодня с нами почти полторы тысячи участников из более чем 50 стран. Также в нашей работе принимают участие представители ведущих международных организаций в области экологии", - сообщила она.