Около 80 тыс. человек вернулись с 2022 года в РФ по программе переселения

Большинство соотечественников приняли регионы Центрального, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов, сообщили в МВД

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Порядка 80 тыс. человек прибыли в Россию в течение 2022 - в начале 2023 года по программе оказания содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Как пояснила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк, под председательством главы ведомства прошло заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. "С начала выполнения госпрограммы в Россию переехало на постоянное место жительства свыше 1 млн 100 тыс. человек, из которых порядка 80 тыс. прибыли в 2022-2023 годах. Большинство соотечественников приняли регионы Центрального, Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов", - сказал Колокольцев.

Глава МВД подчеркнул, что за последние годы многое сделано для улучшения и развития переселенческого процесса. В частности, по его словам, участники государственной программы наделены правом приобретать российское гражданство без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу в конце октября. Кроме того, издан ряд актов президента и правительства, упрощающих переезд из недружественных государств, облегчена процедура подачи ими документов для переселения, оформления въездных виз. Также организована работа по корректировке региональных программ в целях исключения для этой категории лиц излишних требований.

Согласно указу президента РФ за соотечественниками, постоянно проживавшими по состоянию на 30 сентября прошлого года на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сохранено право на участие в госпрограмме. Необходимым условием для этого является наличие удостоверения беженца, свидетельства о предоставлении временного убежища, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

"Процесс возвращения на Родину должен быть простым, быстрым и понятным, но, конечно же, без ущерба для вопросов национальной безопасности", - подытожил министр.