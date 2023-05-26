В Коммунарке появятся технопарк и торгово-развлекательный центр

Предполагаемый объем инвестиций составляет 2 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке, там появятся технопарк и торгово-развлекательный центр. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке. На территории 3,47 га между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс", - написал он.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, сейчас реорганизуемую территорию занимают устаревшие складские помещения и стоянка спецтехники. Градостроительный потенциал участка составляет 19,5 тыс. кв. м, в результате реализации проекта будет создано около 300 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - 2 млрд рублей.

По словам Собянина, в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков построят современную и нужную инфраструктуру. Сейчас реализуются 30 проектов на площади 406,4 га, в планах - возвести более 8,4 млн кв. м недвижимости и в результате создать около 93 тыс. рабочих мест, отметил мэр.