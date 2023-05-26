"Артек" при поддержке СКР организовал отдых детям погибших офицеров Сирийской армии

В лагере отдохнули 46 детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" организовал отдых для 46 детей погибших офицеров Сирийской армии при поддержке Следственного комитета России, сообщили в пятницу в пресс-службе "Артека".

"Пятую смену в "Артеке" провели дети из Сирийской Арабской Республики. Ребята учились русскому языку в школе "Артека", знакомились с детьми из России, участвовали в артековских событиях. Поездку для детей организовал Следственный комитет Российской Федерации. <...> Вместе с артековскими педагогами ребята открывали всю красоту русского языка, учили буквы, слова, фразы. Занятия проходили не только в классах, но и на улице. Дети уверены, что это отличная возможность получить новые знания и провести время в красивых парках "Артека", - говорится в сообщении.

Безопасность детей в "Артеке" обеспечивали, в частности, сотрудники Росгвардии и подразделения вневедомственной охраны Ялты.

"Мы договорились о том, что примем на своей территории ребят. Это дети погибших офицеров Сирийской армии. Это знак дружбы, сотрудничества. Очень важно, что у нас получилось это сделать", - приводятся в сообщении слова руководителя управления воспитательной работы СК России Сергея Петрова.

Как уточнили в пресс-службе, на смене прошли события, посвященные Дню Победы, а также фестиваль "Волшебная страна детства", на котором работало более 60 площадок студий детского творчества.