В Дагестане заложили сад в память о погибших моряках Каспийской флотилии

В церемонии участвовал глава региона Сергей Меликов

КАСПИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Сад в память о моряках Каспийской флотилии, погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов, заложили в пятницу в Каспийске с участием главы Дагестана Сергея Меликова, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Это символ нашей признательности и восхищения профессией военного моряка, которая в нашей стране во все времена была в почете. Как сказал великий адмирал Павел Степанович Нахимов: "У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один - славный", - цитирует пресс-служба Меликова.

"Мы по праву можем гордиться отвагой и героизмом воинов-моряков. В критический момент они прикрыли собой мирных жителей, защищая Отечество. Спасибо вам, родным и близким ушедших товарищей, за ваше мужество и терпение, умение жить вопреки ударам судьбы", - отметил Меликов.

В 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. Предыдущий пункт базирования был недостаточно удобен с точки зрения гидрологии. Сейчас флотилия - полноценное ударное соединение Военно-морского флота РФ. Главными ее задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму.